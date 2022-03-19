أوكرانيا تلمّح إلى قرار بشأن تصدير المحاصيل

لمحت أوركرانيا، اليوم السبت، إلى احتمال وقف تصدير المحاصيل إذا استمرت العملية العسكرية الروسية. وقال أوليه أوستينكو مستشار الرئيس الأوكراني، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده قد لا تنتج محاصيل كافية للتصدير إذا تعطلت الزراعة هذا العام. وأضاف "أوكرانيا لديها ما يكفي من احتياطيات الحبوب والغذاء لمدة عام، ولكن إذا استمرت العملية... (فإن أوكرانيا) لن تكون قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم، وستكون هناك مشاكل". وأوضح أوستينكو أن أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح في العالم. وأكد أن الدعم القادم من دول غربية عوّض الخسائر الناجمة عن فقد إيرادات صادرات الحبوب بالعملة الصعبة.