زيلينسكي يحذر روسيا من عواقب تعاني منها أجيال

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، من عواقب يدوم تأثيرها على أجيال عدة في روسيا. ودعا زيلينسكي إلى إجراء محادثات سلام شاملة مع موسكو لوقف العملية العسكرية وإلا استغرق الأمر "عدة أجيال" قبل أن تتعافى روسيا من الخسائر. وبدأت موسكو هجوما في 24 فبراير الماضي على أوكرانيا. وقال زيلينسكي إن رفض التسوية سيكون ثمنه فادحا. وقال "أريد أن يسمعني الجميع الآن وخاصة في موسكو. حان وقت الاجتماع وحان وقت الحديث... لقد حان الوقت لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا واسترجاع العدالة. وإلا، فإن خسائر روسيا ستكون من الشدة بدرجة ستجعل التعافي منها يستغرق أجيالا". ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن موسكو تتوقع أن تنتهي عمليتها في أوكرانيا بتوقيع اتفاق شامل بشأن القضايا الأمنية بما يشمل الوضع المحايد لأوكرانيا. وفر عبر حدود أوكرانيا الغربية أكثر من 3.3 مليون لاجئ في حين نزح مليونان آخران في داخل البلاد. وأشارت روسيا وأوكرانيا إلى حدوث قدر من التقدم الأسبوع الماضي في المحادثات الرامية لإيجاد صيغة سياسية تضمن لأوكرانيا حماية أمنية خارج حلف شمال الأطلسي. ويتهم كل طرف الآخر بالتلكؤ في المحادثات.