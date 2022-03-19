رئيس بيلاروسيا يدافع عن الرئيس الروسي

دافع إلكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تلفزيونية. وقال، خلال مقابلة أجرتها معه قناة (تي.بي.إس) التلفزيونية اليابانية، إن بوتين يتمتع بصحة جيدة و«في أفضل حالاته على الإطلاق».وأضاف لوكاشينكو، في تسجيل للمقابلة نشرته وكالة «بيلتا» الرسمية للأنباء في بيلاروسيا «أنا وهو لا نلتقي كمجرد رئيسين، إذ تربطنا صداقة يسودها الود.. أنا مطلع تماما على كل تفاصيله لأقصى حد، سواء كانت رسمية أو شخصية». وأشار زعماء غربيون إلى أن بوتين أخطأ تقدير تكلفة شن عملية عسكرية على أوكرانيا. وأوضح لوكاشينكو أن بوتين (69 عاماً) في أوج قوته. وقال لمُحاوره في المقابلة «أنت والغرب يجب أن تُخرجوا هذا الهراء وهذا الخيال من رؤوسكم». وتابع «بوتين يتمتع بالكفاءة التامة. إنه في أفضل حالاته على الإطلاق.. إنه شخص راشد تماما ينعم بصحة بدنية جيدة.. إنه رياضي». وتحسر لوكاشينكو على تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وقال «انهيار الاتحاد السوفيتي مأساة... لو أن الاتحاد السوفييتي قائم حتى يومنا هذا لتجنبنا كل أنواع الصراعات في العالم».