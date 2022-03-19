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هزة أرضية قوية تضرب الجزائر
آثار الهزة الأرضية في الجزائر
19 مارس 2022 17:20

ضربت هزة أرضية، اليوم السبت، مدينة بجاية بشمال شرق الجزائر، ما أسفر عن سقوط جريحين على الأقل، بحسب السلطات.
وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء إن الهزة الأرضية وقعت «عند الساعة 10,59 (9,59 ت غ) وبلغت 5,5 درجة على سلم ريشتر»، موضحاً أن «مركز الهزة حدد (على بعد) 28 كلم شمال شرق رأس كاربون» في عرض البحر.
تبعد هذه المنطقة، الواقعة في ولاية بجاية، 245 كلم شمال شرق العاصمة الجزائرية.
وذكر بيان للحماية المدنية أن فرقها سجلت «بعض التشققات على البنايات» وتدخلت «لنقل طالبين أصيبا بجروح خفيفة» في مبنى لإقامة جامعية في المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وشعر سكان ولايات بجاية وجيجل، والبويرة والجزائر العاصمة وبومرداس بقوة الهزة الأرضية التي ذكرتهم بزلزال العام الماضي الذي وقع في اليوم نفسه تقريباً (18 مارس) والمركز نفسه، وبلغت شدته ست درجات من دون تسجيل ضحايا.

المصدر: آ ف ب
هزة أرضية
الجزائر
زلزال
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