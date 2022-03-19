الحكومة اللبنانية تطمئن صغار المودعين

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إن هدف الحكومة هو حماية صغار المودعين وليس المصارف. وأضاف ميقاتي في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع لمجلس الوزراء انعقد للنظر في الإجراءات القضائية ضد بنوك: «نحن نحمي المؤسسات وليس الأشخاص»، مؤكداً: «لم نجتمع لحماية المصارف، بل لحماية صغار المودعين». تخطط البنوك اللبنانية لإضراب على مدى يومين الأسبوع المقبل احتجاجاً على الإجراءات القضائية التي استهدفت سبعة بنوك رئيسية. وأوضح ميقاتي أن مجلس الوزراء طلب أن يأخذ القانون مجراه دون تمييز، مضيفاً أن «المجلس يؤكد الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فيه».