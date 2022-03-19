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3 آلاف طن من تبرعات المواد الغذائية من ألمانيا إلى أوكرانيا
3 آلاف طن من تبرعات المواد الغذائية من ألمانيا إلى أوكرانيا
19 مارس 2022 15:31

 نُقل من ألمانيا أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية المتبرع بها إلى أوكرانيا عبر مركز تنسيق تابع لوزارة الزراعة الألمانية حتى الآن.
وأعلنت الوزارة في برلين، اليوم السبت، أنه تم نقل 100 شاحنة محملة بحوالي 3300 منصة نقالة لهذا الغرض.
وبحسب البيانات، يُجرى توريد مواد غذائية أساسية ومياه وعصائر وأغذية للأطفال وأسماك ولحوم معلبة عبر نقاط إعادة الشحن في بولندا. وتم التبرع بالمنتجات من قبل العديد من شركات البيع بالتجزئة والأغذية الألمانية.
وأعرب وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، عن شكره للشركات على المساعدة السريعة، وقال: «التضامن مع أوكرانيا وشعبها مسألة إنسانية».
وبحسب بيانات الوزارة، تم توزيع مساعدات من ألمانيا في اتجاه خاركيف وكييف وزاباروجيا وتشرنيهيف. وتم التعهد إجمالاً بنقل 4100 منصة نقالة، بما في ذلك البضائع التي تم تسليمها بالفعل.
وتم إنشاء مكتب التنسيق الاتحادي للتبرعات التجارية للتوفيق بين الطلبات الواردة من أوكرانيا وعروض التبرع في ألمانيا. ويتواصل المكتب مع سلطات عامة في أوكرانيا للوقوف على الاحتياجات المطلوبة وإبلاغ الشركات المهتمة في ألمانيا بها.

 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
ألمانيا
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