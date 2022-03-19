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ألمانيا تعلن عن وصول 200 ألف لاجئ من أوكرانيا
ألمانيا تعلن عن وصول 200 ألف لاجئ من أوكرانيا
19 مارس 2022 14:48

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، أن عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا، الذين سجلتهم الشرطة الاتحادية، وصل إلى 207 آلاف و742 شخصاً حتى الآن.
يذكر أن التسجيل قاصر على اللاجئين الذين تجدهم الشرطة الاتحادية، على سبيل المثال، عند الحدود النمساوية البافارية أو في محطات السكك الحديدية أو في القطارات، إذ لا يوجد في المعتاد إجراءات رقابة ثابتة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، كما أن الأوكرانيين مسموح لهم بالدخول من دون تأشيرة، ولهذا فإن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للاجئين القادمين أعلى من المسجل بشكل ملحوظ.
كما لا يتم تسجيل عدد اللاجئين الذين يواصلون رحلتهم من ألمانيا إلى أصدقاء أو أقارب في دول أخرى.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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