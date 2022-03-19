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زيلينسكي يوجه رسالة بعد ظهور بوتين في ملعب بموسكو
زيلينسكي يوجه رسالة بعد ظهور بوتين في ملعب بموسكو
19 مارس 2022 11:42

 رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على ظهور نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ملعب بموسكو، بتوجيه رسالة حادة.
جاء ذلك بعد يوم من إشادة بوتين بـ«العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، ووصفها بأنها مهمة «بطولية»، من قبل الجيش الروسي، خلال مسيرة وطنية، في ملعب «لوجنيكي» في موسكو، أمام عشرات الآلاف من الروس الذين كانوا يهتفون.
وذكر زيلينسكي، صباح اليوم السبت، في رسالة فيديو أن عدد الأشخاص، الذي يبلغ 100 ألف، أمام الملعب، إلى جانب 95 ألفاً في الساحة نفسها، يتوافق تقريباً مع عدد الجنود الروس، الذين دخلوا أوكرانيا.
وأشار إلى التقديرات الأوكرانية بشأن الخسائر الروسية، منذ بدء الحرب. ولم يتسن التأكد من الأرقام من مصدر مستقل.
ودعا زيلينسكي مرة أخرى، إلى وضع نهاية فورية للصراع، مضيفاً: «يجب أن تنتهي الحرب، اقتراحات أوكرانيا على الطاولة»، طبقاً لصحيفة «أوكراينسكا برافدا».

 

المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
فلاديمير بوتين
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