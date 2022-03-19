ألمانيا: الجيش سيستفيد من برنامج الدعم الفوري خلال أسابيع

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن الصندوق الخاص لدعم الجيش الألماني بـ 100 مليار يورو سيؤدي إلى تحسينات ملموسة للقوات في غضون أسابيع.وقالت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة اليوم السبت، في معرض ردها على سؤال حول المدة التي سيستغرقها الأمر حتى يستشعر الجنود بالتحسينات: «إنها مسألة أسابيع حتى تصل أولى التحسينات إلى القوات»، مضيفة أن الهدف من الصندوق هو التصرف بسرعة.

وقالت الوزيرة: «لن ننتظر حتى يتم التخطيط لكل شيء حتى تفاصيله الأخيرة. سيكون هناك برنامج فوري لكل ما يصل مباشرة للجنود: سترات واقية وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة لاسلكية حديثة».

ونتيجة للحرب في أوكرانيا، مهد مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء الماضي، الطريق أمام تأسيس صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لدعم الجيش، وذلك عبر تمويل مشاريع المعدات الكبيرة لضمان القدرة التامة للجيش الألماني على العمل. ومن المقرر تعديل الدستور (القانون الأساسي) لهذا الغرض، وسيحتاج الائتلاف الحاكم لتمرير التعديل موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان، وبالتالي أصوات المعارضة.