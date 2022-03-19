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وفاة أقدم نائب بالكونجرس الأميركي عن عمر يناهز 88 عاما
وفاة أقدم نائب بالكونجرس الأميركي عن عمر يناهز 88 عاما
19 مارس 2022 09:57

 توفي أمس الجمعة دون يونج أقدم نائب بالكونجرس الأميركي والذي انتخب عضوا لأول مرة عام 1973 وذلك حسبما قال مكتب النائب الجمهوري في بيان.
وقال مكتبه إن عضو الكونجرس البالغ من العمر 88 عاما توفي أثناء سفره جوا إلى منزله في ألاسكا.
ولم يذكر مكتبه سبب الوفاة. وذكرت صحيفة أنكوراج ديلي نيوز نقلا عن جاك فيرجسون مدير مكتب يونج قوله إن يونج فقد وعيه خلال رحلة من لوس انجليس إلى سياتل ولم يتسن إنقاذه.
وكان يونج العضو الوحيد للأسكا في مجلس النواب. وذكر موقعه على الإنترنت إن يونج أقدم نائب في الكونجرس الأميركي الحالي مثل الأسكا 25 فترة.

المصدر: رويترز
الكونجرس الأميركي
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