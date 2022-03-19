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أوكرانيا تفقد الوصول إلى بحر آزوف
أوكرانيا تفقد الوصول إلى بحر آزوف
19 مارس 2022 09:44

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف "مؤقتا" بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر.
وأضافت الوزارة في بيان "نجح الروس جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك وحرموا أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر آزوف".
ولم تحدد الوزارة في بيانها ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد استعادت الوصول إلى البحر. وقالت روسيا أمس الجمعة إن قواتها "تشدد الخناق" حول ماريوبول التي لحقت أضرار بنحو 80 في المئة من منازلها وربما لا يزال نحو ألف شخص محاصرين في ملاجئ مؤقتة.
وكانت ماريوبول، بموقعها الاستراتيجي على ساحل بحر آزوف، هدفاً منذ بدء الحرب في 24 فبراير عندما بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفه "بعملية عسكرية خاصة".
وتقع المدينة على الطريق بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في الغرب ومنطقة دونيتسك في الشرق والتي يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون الموالون لروسيا.

 

المصدر: رويترز
أوكرانيا
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