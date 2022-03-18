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إسرائيل تحث أميركا على عدم رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت
19 مارس 2022 01:35

تل أبيب (وكالات) 

حثت اسرائيل الولايات المتحدة أمس، على عدم شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية مقابل «وعود فارغة».
وقال كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليين في بيان مشترك: إنهما «يعتقدان أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود فارغة من الإرهابيين».
وأضافا «الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قتلت آلاف الأشخاص بمن فيهم أميركيون، ولا يمكن أن نصدق أن الولايات المتحدة سترفع تصنيفها كمنظمة إرهابية».
وقالت عدة مصادر إن إسقاط التصنيف الإرهابي هو أحد آخر القضايا وأكثرها إثارة للقلق في المحادثات غير المباشرة الأوسع نطاقا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وكان مصدر مطلع قال الأربعاء الماضي إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ مثل هذه الخطوة مقابل تأكيدات إيرانية بشأن كبح جماح قوات الحرس الثوري، في خطوة تأتي وسط جهود لإحياء اتفاق عام 2015 الذي حدت بموجبه إيران من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

إيران
اسرائيل
أميركا
الحرس الثوري
الحرس الثوري الإيراني
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