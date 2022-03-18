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البرهان وسلفاكير: ملتزمون بإرساء السلام وبسط الاستقرار
البرهان وسلفاكير: ملتزمون بإرساء السلام وبسط الاستقرار
19 مارس 2022 01:35

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، التزامهما بإرساء السلام وبسط الاستقرار على الصعيدين الوطني والإقليمي وفي منطقة القرن الإفريقي.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن البرهان وسلفاكير، عقدا أمس، في جوبا، جلسة مباحثات مشتركة، ناقشا فيها التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية المنشطة للسلام بدولة جنوب السودان، كما تطرقا للأمن والسلم الإقليميين.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة جنوب السودان ميك أيي دينق، ووزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق، في تصريحات صحفية، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قدم نموذجا لرئيس دولة جنوب السودان، بشأن الأمن والسلم الإقليميين بصفته ضامنا لاتفاقية السلام المنشطة لحل النزاع في جنوب السودان، حيث تقدم البرهان بمقترح لإنشاء قيادة موحدة مدمجة وفاعلة لقوات كل الفصائل الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة بدولة جنوب السودان.

السودان
جنوب السودان
سلفاكير ميارديت
عبدالفتاح البرهان
مجلس السيادة السوداني
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