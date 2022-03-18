وزير الإعلام اليمني: «الحوثي» لم يثبت جديته بالسلام وإنهاء الحرب

عدن (الاتحاد)

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم المساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني.

وأشار الإرياني خلال لقائه، أمس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس، إلى أن الحكومة تتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات والمساعي الدولية وجهود المبعوث الأممي الى اليمن هانز جراندبرج، منطلقة من مسؤوليتها الوطنية تجاه كافة أبناء الشعب اليمني، موضحاً أن الحكومة ذهبت الى جميع المشاورات التي كانت ترعاها الأمم المتحدة وقدمت الكثير من التنازلات في سبيل انهاء معاناة أبناء اليمن وتحقيق السلام.

وأكد وزير الإعلام على جدية الحكومة في الذهاب نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، الذي يضمن حقوق أبناء الشعب اليمني في ظل دولة تستند للنظام والقانون ويتمتع الموطن بكامل حقوقه التي كفلها له الدستور.

وعبر الإرياني، عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمينها العام الدكتور نايف بن فلاح الحجرف من خلال دعوة الأطراف اليمنية لحضور المشاورات في العاصمة السعودية الرياض وفقاً للمرجعيات الثلاث للحل في اليمن، والتي تأتي امتداداً لجهودها المبذولة لحل الأزمة اليمنية، وتمثلت أبرز تلك الجهود في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي مثلت حين إطلاقها في العام 2011 عاملاً أساسياً في حقن دماء اليمنيين، ومنع الانزلاق نحو الفتنة والفوضى.

وقال الارياني: إن «الميليشيات الحوثية لم تقدم أي موقف تثبت جديتها في الحوار وسعيها نحو السلام وإنهاء الحرب وهي تحاول كعادتها تقديم المبررات لرفضها جهود السلام سواء الخليجية أو الأممية»، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية لا تمتلك قرارها باعتبارها أداة يتحكم بها ويقودها أطراف خارجية.

واستعرض الإرياني، أبرز انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق اليمنيين منذ انقلابها على السلطة بما في ذلك إلغاء الحريات واختطاف الصحفيين في مناطق سيطرتها فيما لايزال 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام في سجونها.

ونوه الإرياني الى أن تصنيف الميليشيات الحوثية كـ«منظمة إرهابية» من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل وفرض قيود على تمويلها خطوة أساسية للدفع بعملية السلام في اليمن.