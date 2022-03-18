الجيش اليمني يتقدم في مأرب ويكبد «الحوثي» خسائر فادحة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية عدة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، فيما أحبطت القوات المشتركة بمحافظة الضالع هجمات شنتها الميليشيات الإرهابية في مديرية «يافع» وأسقطت «مسيرة» حوثية مفخخة،

وتمكن الجيش اليمني ومقاتلي القبائل من دحر ميليشيات الحوثي الإرهابية من عدة مواقع كانت تتمركز فيها بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش والقبائل، تمكنت من دحر الميليشيات الإرهابية من عدة مواقع، بعد خوضها معارك عسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، مضيفاً أن قوات الجيش كبدت الميليشيات خسائر بشرية ومادية في الأرواح والعتاد.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش والقبائل لن تتوقف عند تحرير جبل أو موقع معين بحد ذاته، بل سيستمرون في تقدمهم الميداني حتى تحرير واستعادة كامل التراب الوطني من قبضة الميليشيات، مؤكداً أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات تعزيزات وآليات، ومواقع متفرقة للميليشيات أسفرت عن مصرع العشرات من العناصر الإرهابية، وتدمير أطقم قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك، أعلنت القوات المشتركة أمس، مقتل وإصابة 10 عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية في معارك بجبهة «يافع» الحدودية بين محافظتي لحج والبيضاء.

ووجهت القوات المشتركة ضربات مدفعية دقيقة على تجمعات الميليشيات التي تنخرط بصفوفها عناصر متطرفة من تنظيم «القاعدة» لدى محاولتها تنفيذ هجوم بري، ما أسفر عن تكبد الانقلابيين خسائر فادحة.

وقالت القوات المشتركة في بيان إن 4 عناصر إرهابية من ميليشيات الحوثي على الأقل قتلوا وأصيب 6 آخرون، كما تم تفجير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات على مواقع القوات المشتركة في «يافع» على حدود مديرية «الزاهر».

واستهدفت القوات المشتركة تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في محور «ريشان»، في حين كانت المليشيات تحضر لتسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة على خط التماس.

ووفقاً للبيان فإن جنديا في القوات المشتركة أصيب أثناء محاولته إسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة، قبل تفجيرها.

وتشهد جبهة يافع مواجهات مستمرة بين وحدات القوات الجنوبية وميليشيات الحوثي من اتجاه البيضاء، في محاولة للتقدم، ولكن كل محاولات الميليشيات تبوء بالفشل.

في غضون ذلك، قتل طفل وأصيب آخر بانفجار لغم حوثي في مديرية «الزاهر» بمحافظة البيضاء.

وأكدت مصادر محلية أن لغماً زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية أودى بحياة الطفل «حسين محمد حسين الدفعي البرماني» 16 سنة، وأصاب الطفل «حسين صالح حسين الدفعي البرماني» 13 عامة إصابة بليغة أدت إلى بتر قدمه، وذلك في «وادي يراح» بمديرية «الزاهر».

ولوثت الميليشيات الإرهابية عدداً من المحافظات اليمنية بالألغام الفردية وألغام الدبابات والمتفجرات والعبوات الناسفة، والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، جلّهم من الأطفال والنساء.

وفي سياق آخر، واصلت اللجنة العسكرية الوزارية المكلفة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، زياراتها للوحدات العسكرية في إطار النطاق الجغرافي للمنطقة العسكرية الرابعة، وذلك بزيارة تفقدية للوحدات المرابطة بمحور «باب المندب» العسكري.

وزارت اللجنة أمس، «اللواء الأول حزم».

واستمعت من قادة الألوية المرابطة بمحور باب المندب إلى شرح موجز عن مهام الوحدات العسكرية وإنجازاتها خلال الفترة الماضية في دحر ميليشيات الحوثي الإرهابية وبسط الأمن ومحاربة التهريب، مشيرة إلى العراقيل والصعوبات التي تعترض أداء القوات لمهامها.