بوتين: روسيا ستنتصر وسنحقق كل أهدافنا

موسكو (وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام تجمع حاشد بملعب لوجنيكي في موسكو، والذي اكتظ بعشرات الألوف من الحاضرين الذين يلوحون بالأعلام الروسية، أن جميع أهداف الكرملين في أوكرانيا ستتحقق.

وقال بوتين: «نعرف ما يجب علينا أن نفعله وكيف وبأي تكلفة، وسنحقق كل خططنا بشكل تام»، مضيفاً: إن الجنود، الذين يقاتلون في «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، يبرزون وحدة روسيا.

وأثناء كلمة بوتين، قطع التلفزيون الحكومي البث لفترة وجيزة وعرض أغاني وطنية، لكن سيد الكرملين ظهر مرة أخرى في وقت لاحق على التلفزيون الحكومي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إن عطلاً فنياً في أحد الخوادم هو السبب وراء قطع بث التلفزيون الحكومي فجأة أثناء كلمة بوتين.

ويقول الرئيس الروسي إن العملية الجارية في أوكرانيا ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدمها لتهديد بلاده، مضيفاً، إن واجب روسيا الدفاع في مواجهة «إبادة جماعية» تقوم بها أوكرانيا للناطقين بالروسية.

وذكر بوتين أن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا يكمن في وضع حد لـ«إبادة جماعية» تعرض لها سكان منطقة دونباس.

وبحسب ما أوردته قناة «آر تي عربية» أمس، أشار الرئيس الروسي، خلال مشاركته في حفل موسيقي شعبي أقيم في ملعب «لوجنيكي» في موسكو بمناسبة الذكرى الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي، إلى العبارة التي يفتتح بها الدستور الروسي، وهي: «نحن الشعب الروسي متعدد الجنسيات، لدينا مصير مشترك نقطن في أرضنا».

وشدد بوتين على أن هذا هو ما استرشد به سكان القرم وسيفاستوبول عندما صوتوا في استفتاء شعبي لصالح إعادة الانضمام إلى روسيا، مشيراً إلى أنه كان لديهم الحق الكامل في تبني هذا القرار، مضيفاً: «كانوا يرغبون أن يكون لهم مصير مشترك مع وطنهم التاريخي روسيا».

وأشار بوتين إلى أن روسيا خلال هذه الفترة بذلت كثيراً من الجهود بغية تنمية القرم وسيفاستوبول، بما يشمل خطوات أساسية مثل إمداد هذه المنطقة بالغاز والكهرباء وبناء طرق وجسور جديدة، قائلاً: «كان من اللازم إخراج القرم من تلك الحالة المهينة التي عاشتها مع سيفاستوبول ضمن دولة أخرى».

وتابع بوتين أن روسيا «تعلم ما يجب فعله في المستقبل، وستطبق بالضبط كافة الخطط المطروحة».

وتابع: «اتخذ سكان القرم وسيفاستوبول خطوة صحيحة عندما شكلوا حاجزاً راسخاً أمام النازيين الجدد والقوميين المتطرفين، ويؤكد على صوابهم ما جرى ولا يزال يجري حتى الآن في مناطق أخرى».

وأجرى بوتين اتصالين هاتفين منفصلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. واتهم بوتين السلطات الأوكرانية بـ«المماطلة» في المفاوضات، لكنه أضاف بأن موسكو مستعدة للبحث عن حلول، وذلك خلال اتصاله مع شولتس.

وقال الكرملين بعد الاتصال: «تمّت الإشارة إلى أن نظام كييف يحاول بكل طريقة ممكنة المماطلة في المفاوضات، عبر عرض مزيد من المقترحات غير الواقعية».

وأضاف: «لكن الجانب الروسي مستعد لمواصلة البحث عن حلول، بما يتوافق مع نهجها المعروف القائم على المبادئ».

ولفت الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن المحادثات الهاتفية بين بوتين والمستشار الألماني كانت «صعبة»، لكنه شدد على ضرورة مواصلة هذا النوع من الاتصالات.

وأفاد بيسكوف بأنه لا يزال من المبكر التحدث عن اتفاق يمكن للمفاوضين الروس والأوكرانيين التوقيع عليه.

وقال للصحافيين: «لا يمكننا القول إلا إن الوفد الروسي يبدي رغبة في العمل بشكل أسرع مما هو الحال عليه الآن». وأضاف: «للأسف، فإن الوفد الأوكراني ليس مستعداً لتسريع وتيرة المحادثات».

وشكا بوتين خلال المكالمة مع شولتس من ارتكاب الجيش الأوكراني لجرائم حرب.

وذكر الكرملين، في بيان، أن العديد من الضحايا سقطوا خلال قصف أحياء سكنية في مدينتي دونتسيك وماكيفكا. وأضاف الكرملين في البيان: «هذه الجرائم تم تجاهلها في الغرب».

وذكرت الحكومة الألمانية في برلين أن المحادثة الهاتفية التي استغرقت أقل من ساعة بقليل.

وأضافت الحكومة الألمانية أن المستشار شولتس «حث على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وتحسين الوضع الإنساني وإحراز تقدم في البحث عن حل دبلوماسي للصراع».

من جانبه، أعرب الرئيس ماكرون عن «قلقه الشديد» حيال الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تتعرض للقصف، خلال الاتصال مع بوتين، داعيا إلى «رفع الحصار» وإيصال المساعدات الإنسانية، بحسب الإليزيه.

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيسيْن الروسي والفرنسي استمرّ ساعة وعشر دقائق، «طالب ماكرون من جديد بتنفيذ وقف إطلاق نار على الفور» في أوكرانيا، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.

وفي ما يتعلق بمدينة ماريوبول الساحلية «دعا إلى اتخاذ تدابير ملموسة وقابلة للتحقق لرفع الحصار ووصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار الفوري».

وكرر بوتين خلال اتصاله مع ماكرون اتهام أوكرانيا بارتكاب «جرائم حرب عديدة»، مؤكداً أن القوات التي تقودها موسكو تبذل «قصارى جهدها» لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.