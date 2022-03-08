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السودان: 32 قتيلاً وجريحاً غرب دارفور
أرشيفية
9 مارس 2022 01:12

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أعلنت لجنة أطباء غرب دارفور، أمس، ارتفاع ضحايا الأحداث الدامية بمنطقة «صليعة» إلى 16 قتيلاً و16 جريحاً.
وأوضح بيان للجنة، أن الأحداث وقعت حول منطقة «صليعة» يومي 5 و7 مارس الجاري، مشيراً إلى تلقي بعض الجرحى الرعاية الطبية في مستشفى «صليعة الريفي»، بينما وصل البعض الآخر إلى مستشفى «الجنينة التعليمي» ومجمع السلطان تاج الدين الطبي لتلقي الرعاية اللازمة، ولفت إلى أن اثنين من المصابين كانوا في حاجة شديدة إلى تدخلات جراحية دقيقة.
وأكد البيان أن بقيه الجرحى حالاتهم مستقرة عدا جريح واحد حالته حرجة، حيث يرقد حالياً في وحدة العناية المركزة.
وتشهد منطقة «جبل مون» من وقت إلى آخر، هجمات مسلحة من قبل بعض الميليشيات ضد المدنيين السودانيين.
وقتل اثنان من عمال الإغاثة المحليين في دارفور، السبت الماضي، في إطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة «جبل مون». 
وفي سياق آخر، أطلقت قوات الأمن السودانية الغازات المسيلة للدموع أمس، على آلاف المتظاهرين المطالبين بحكم مدني كامل في محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

غرب دارفور
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السودان
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