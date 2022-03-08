تكبيد «الحوثي» خسائر فادحة في الجوف وحجة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الـ24 ساعة الماضية في غارات جوية استهدفت مواقعها بمختلف الجبهات.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، إنه نفذ 12 غارة جوية على مواقع الميليشيات بمحافظتي الجوف وحجة.

وأكد التحالف أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير 7 آليات عسكرية. وكثفت مقاتلات التحالف من غاراتها الجوية ضد الميليشيات الإرهابية خلال الأيام الماضية، في مختلف جبهات القتال، ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل المئات من عناصر الميليشيات بينهم قيادات بارزة.إلى ذلك، لقي قيادي بارز بميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعه في معارك بين الميليشيات والجيش اليمني في محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية، إن القيادي الحوثي المدعو محمد غالب سيف المكنى «أبو مازن»، لقي مصرعه بنيران الجيش في مديرية «جبل حبشي» غربي المحافظة.

وينتحل القيادي الحوثي القتيل رتبة «عقيد»، وينحدر من منطقة «حذران» بمديرية «التعزية»، وكان يعمل قائداً لـ«كتيبة القناصين» في صفوف الميليشيات الإرهابية.

ومؤخراً، لقي قادة بارزون في الميليشيات مصرعهم في جبهات عدة استؤنفت فيها المعارك، بما فيها جبهات غرب تعز.

وأكد قائد اللواء «55 مدفعية» بالجيش اليمني العميد الركن علي الحميدي، أن قوات الجيش والقبائل مصممون على حسم المعركة والانتصار على ميليشيات الحوثي الإرهابية، لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستكون أشد وبالاً على الميليشيات في مختلف جبهات مأرب. وقال العميد الحميدي، من الخطوط الأمامية لجبهة «رغوان»، إن الميليشيات منكسرة وتعيش في أضعف حالاتها نتيجة ما تلقته من ضربات قوية على يد الجيش، مشيداً بمعنويات المقاتلين وصمودهم وثباتهم.

وفي الساحل الغربي، استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية مشروع مياه عاماً في مديرية «التحيتا» جنوب محافظة الحديدة.

وقال شهود عيان، إن الميليشيات الحوثية استهدفت برشقات نارية من أسلحة متوسطة خط الضخ الرئيسي المغذي لخزان مياه منطقة «الحيمة» التابعة لمديرية «التحيتا».