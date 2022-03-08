مقتل ستة جنود باكستانيين بتفجير انتحاري

قال مسؤولون باكستانيون إن ما لا يقل عن ستة جنود من القوات شبه العسكرية الباكستانية لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في هجوم انتحاري بجنوب غرب باكستان الثلاثاء. يأتي ذلك بعد بعد أيام من سقوط 63 قتيلا في تفجير انتحاري في مسجد في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد. يتزامن هذا التصعيد مع استعداد أحزاب المعارضة في البلاد لإجراء تصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في الأيام المقبلة. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الثلاثاء في بيان نشرته مجموعة "سايت" التي ترصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت.