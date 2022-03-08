اليوم 04:06
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
مقتل ستة جنود باكستانيين بتفجير انتحاري
أفراد من الشرطة يتفقدون مكان التفجير في بيشاور
9 مارس 2022 00:44

قال مسؤولون باكستانيون إن ما لا يقل عن ستة جنود من القوات شبه العسكرية الباكستانية لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في هجوم انتحاري بجنوب غرب باكستان الثلاثاء.
يأتي ذلك بعد بعد أيام من سقوط 63 قتيلا في تفجير انتحاري في مسجد في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد.
يتزامن هذا التصعيد مع استعداد أحزاب المعارضة في البلاد لإجراء تصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في الأيام المقبلة.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الثلاثاء في بيان نشرته مجموعة "سايت" التي ترصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت.

المصدر: آ ف ب
باكستان
تفجير انتحاري
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©