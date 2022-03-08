«الجامعة»: جهود عربية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

القاهرة (الاتحاد)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن جهود الدول العربية تنصب على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء أبو الغيط مع السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وأوضح أبو الغيط خلال اللقاء أن «إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل سيتحقق حتما إذا تم التوصل إلى تسوية عادلة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية وتخلت إسرائيل عن أسلحتها النووية وأخضعت منشآتها وأنشطتها النووية للرقابة».

وأشار إلى أن «استجابة إسرائيل للدعوات المطالبة بانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من شأنها المساهمة في تعزيز منظومة عدم الانتشار وإضفاء المزيد من المصداقية على الصكوك الدولية في هذا الشأن والتي لم تنضم إسرائيل إلى أي منها».