«الوزاري العربي» ينعقد اليوم

القاهرة (الاتحاد)

تُعّقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة لبنان وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا» فيليب لازاريني.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة، 11 بندًا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، منها بند حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

ويناقش الاجتماع الوزاري أيضًا بندًا حول الشؤون العربية والأمن القومي، ويشمل تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك ملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر.

ويبحث الاجتماع بندًا آخر حول الشؤون السياسية الدولية.

وفيما يتعلق بالشؤون القانونية؛ يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

وفي الشق الاقتصادي يناقش الاجتماع الوزاري بندًا مُقَدّمًا من دولة الكويت حول مبادرة الأمن الغذائي العربي، وفي الشق المالي والإداري.