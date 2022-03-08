باشاغا: سنتسلم السلطة بـ «قوة القانون»

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، أمس، أن حكومته ستتوجه إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها خلال اليومين القادمين، وستتسلم السلطة بقوة القانون وليس بقانون القوة. وأضاف باشاغا خلال كلمة توجه بها إلى الليبيين: أن «حكومته ليست موازية هي حكومة ليبية لكل البلاد شرقاً وغرباً وجنوبا»، مشيراً إلى أن «اختيارها وتعيينها تم بطريقة شفافة واتفاق وتوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، قبل أن يتعرّض رئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى ضغوط»، لتغيير موقفه.

وحذر باشاغا من خطر إشعال الفتنة والانزلاق مرة أخرى نحو الحرب، كما تعهد بأن تقود حكومته ليبيا إلى الانتخابات، مبدياً استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة في ذلك، إضافة إلى استمرار التواصل مع البرلمان والدولة.

وانتقد باشاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية عبد الحميد الدبيبة، معتبراً أنه «يتصرف في أموال ليبيا، كأنها ملك خاص، لشراء الذمم ويدفع للميليشيات المسلحة لاستغلالهم وتحريكهم يميناً ويساراً، من أجل البقاء في السلطة».

بدوره، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع عددٍ من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا بمقر الحكومة في طرابلس، الأوضاع السياسية في البلاد، واستعرض خطة «عودة الأمانة للشعب الليبي» التي أعلنها قبل أيام لتنظيم الانتخابات نهاية يونيو المقبل.

وأكد الدبيبة، في كلمته خلال الاجتماع «احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب المواعيد»، مشدداً على أن خطته لإجراء الانتخابات تتناغم مع خطة الأمم المتحدة التي تدعم استكمال خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعات تونس وجنيف في نوفمبر 2020 وفبراير 2021.

وفي طرابلس، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، سبل إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، وبعض أعضاء هيئة صياغة الدستور، لمناقشة مبادرة المستشارة الأممية بشأن تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن مستشارة الأمين العام أشادت بجهود المجلس الرئاسي، في دعم الاستقرار في البلاد، مؤكدةً أن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال.