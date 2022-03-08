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برلمان الأردن يقر قانون الأحزاب السياسية
أرشيفية
9 مارس 2022 01:10

جمال إبراهيم (عمّان)

أقر مجلس النواب الأردني، أمس، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، وذلك في جلسة برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، يعتبر مشروع القانون، الأحزاب السياسية المؤسسة قبل نفاذه، وكأنها مؤسسة بمقتضاه، على أن توفق أوضاعها خلال سنة ونصف السنة من تاريخ نفاذ القانون، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
وأقر المجلس المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية وقف الحزب، إذا لم يقم بتصويب أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوماً لتصويب الأوضاع، والمتضمنة قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقاً لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.
وتختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها مجلس مفوضي الهيئة في حالات ثبوت بدعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة خارجية ارتباطاً تنظيميا، أو قبوله تمويلاً خلافاً للقانون، أو في حالة عدم تصويب أوضاع الحزب وفق القانون، أو عند مخالفة أي من الفقرتين والمتعلقتين بحق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية من الدستور، وأن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور، وأن القانون هو من ينظم طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية.

البرلمان الأردني
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الأحزاب السياسية
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