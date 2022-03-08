أوكرانيا مستعدة لتلبية أهم شروط روسيا لوقف الهجوم

أعرب الحزب الحاكم في أوكرانيا استعداده لإرجاء هدفه المعلن بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل ضمانات أمنية من روسيا.

يعتبر هذا أحد أهم الشروط التي وضعتها روسيا لوقف العملية العكسرية الحالية.

وأعلن حزب «سلوها نارودو» وتعني «خادم الشعب» أن «الحلف غير مستعد لضم أوكرانيا خلال الأعوام الـ15 القادمة على الأقل وقد أوضح ذلك»، مضيفاً أنه لهذا، فقد حان الوقت لمناقشة الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، قال الحزب إن موسكو يجب أن تكون مستعدة لأن تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها تعترف بالدولة الأوكرانية و«تضمن أنها لن تهدد دولتنا».

لكن الحزب الحاكم في أوكرانيا رفض مجدداً فكرة التنازل عن أراض، وأكد «نحن لا ندرس حتى نظرياً إمكانية.. التنازل عن أجزاء من أراضينا. هذا غير مقبول. بلادنا أوكرانيا، تشمل دونيتسك ولوهانسك والقرم».

وهذا شرط آخر كانت روسيا قد أعلنته لوقف العملية العسكرية الحالية التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي.





المصدر: آ ف ب