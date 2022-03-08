اليوم 04:06
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
أوكرانيا مستعدة لتلبية أهم شروط روسيا لوقف الهجوم
دبابات وجنود من الجيش الروسي قرب الحدود مع أوكرانيا
9 مارس 2022 00:18

أعرب الحزب الحاكم في أوكرانيا استعداده لإرجاء هدفه المعلن بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل ضمانات أمنية من روسيا.
يعتبر هذا أحد أهم الشروط التي وضعتها روسيا لوقف العملية العكسرية الحالية.
وأعلن حزب «سلوها نارودو» وتعني «خادم الشعب» أن «الحلف غير مستعد لضم أوكرانيا خلال الأعوام الـ15 القادمة على الأقل وقد أوضح ذلك»، مضيفاً أنه لهذا، فقد حان الوقت لمناقشة الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، قال الحزب إن موسكو يجب أن تكون مستعدة لأن تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها تعترف بالدولة الأوكرانية و«تضمن أنها لن تهدد دولتنا».
لكن الحزب الحاكم في أوكرانيا رفض مجدداً فكرة التنازل عن أراض، وأكد «نحن لا ندرس حتى نظرياً إمكانية.. التنازل عن أجزاء من أراضينا. هذا غير مقبول. بلادنا أوكرانيا، تشمل دونيتسك ولوهانسك والقرم».
وهذا شرط آخر كانت روسيا قد أعلنته لوقف العملية العسكرية الحالية التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي.

المصدر: آ ف ب
روسيا وأوكرانيا
عملية عسكرية
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©