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البابا فرنسيس: مستعد للقيام بكل شيء من أجل السلام في أوكرانيا
البابا فرنسيس
9 مارس 2022 01:13

الفاتيكان (وكالات)

أكد الكاردينال بيترو بارولين المسؤول الثاني في الفاتيكان أمس، أن البابا فرنسيس مستعد للقيام بكل شيء من أجل السلام في أوكرانيا.
ونقل أمين سر الفاتيكان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خشية البابا فرنسيس العميقة بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا، وكرر النداء الذي أطلقه البابا الأحد لوقف الهجمات المسلحة وفتح ممرات إنسانية، على ما أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي.
وقال: «أكد أمين السر من جديد استعداد الكرسي الرسولي لفعل كل شيء، ولوضع نفسه في خدمة السلام».

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البابا فرنسيس
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