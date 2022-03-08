تعاون ألماني فرنسي صيني لإنهاء الحرب في أوكرانيا

عواصم (وكالات)

أعلنت ألمانيا وفرنسا والصين اعتزامها تعزيز التعاون من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت: إن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينج اتفقوا في مؤتمر عبر الفيديو أمس، على تقديم الدعم الكامل للمفاوضات الرامية إلى التوصل لحل دبلوماسي للصراع.

وأضاف هيبيشترايت أن «من المنتظر أن يقوم وزراء خارجية الدول الثلاث بتنسيق الجهود اللاحقة لإنهاء الصراع».

وذكر هيبيشترايت، أن الزعماء الثلاثة دعوا إلى تقديم إغاثات إنسانية وفتح ممرات إلى المناطق المتصارع عليها، وطالبوا بإنشاء ممرات إنسانية قادرة على العمل، وقالوا: إن بلدانهم مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأفادت مصادر حكومية بأن اللقاء انعقد لما يقرب من ساعة في جو مثمر وأن الصين أعلنت التزامها بمبادئ الأمم المتحدة الخاصة بوحدة أراضي الدول وسيادتها.

وقالت المصادر: إن الجانب الصيني أبدى قلقا كبيرا بشكل ملحوظ حيال إمكانية تأثير الصراع بقوة على الاقتصاد العالمي، وأضافت أن الصين أعلنت اعتزامها العمل على المساهمة في تهدئة الوضع.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج وصف الوضع الراهن في أوكرانيا بـ«المقلق»، وأعرب في المؤتمر عن أسفه إزاء عودة الحرب إلى القارة الأوروبية، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الصيني.

وأكد شي جين بينج وجوب احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول.

وفي إشارة إلى روسيا على ما يبدو، شدد شي جين بينج أيضا على أن المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان يجب أن تؤخذ على محمل الجد، كما يجب دعم جميع الجهود المبذولة من أجل حل سلمي.

وفي سياق آخر، قررت كوريا الجنوبية فرض مزيد من العقوبات المالية التي تستهدف روسيا.

وأعلنت وزارة المالية في سول أنه دخل، أمس، حيز التنفيذ حظر التعامل مع البنك المركزي الروسي وصندوقين سياديين وبنك روسيا.