«البنتاجون»: موسكو تجند مرتزقة سوريين للقتال بأوكرانيا

واشنطن (وكالات)

اتّهمت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، روسيا بتجنيد مرتزقة سوريين وأجانب آخرين للقتال في أوكرانيا حيث يواجه الهجوم الروسي على هذا البلد مقاومة شرسة.

وقال جون كيربي المتحدّث باسم «البنتاجون» للصحفيين: «نعتقد أنّ المعلومات التي تفيد بأنّ الروس يجنّدون مقاتلين سوريين لتعزيز قواتهم في أوكرانيا صحيحة».وأضاف: «من المثير للاهتمام أن يكون بوتين مضطراً لاستخدام مقاتلين أجانب بعد أن نشر في أوكرانيا 100% تقريباً من القوات التي حشدها خلال الأشهر الماضية على حدود هذا البلد استعداداً لمهاجمته، وفقاً لتقديرات البنتاجون».

وقال كيربي، إنّ القوات الروسية لم تحرز أي تقدم ملحوظ في الأيام الأخيرة في أوكرانيا باستثناء المناطق التي سيطرت عليها في جنوب هذا البلد. وقال: إنّ «التقديرات تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقحم في أوكرانيا عملياً مئة بالمئة من قواته القتالية التي حشدها في الأشهر الأخيرة عند الحدود الروسية - الأوكرانية، والتي يتخطّى عديدها 150 ألف جندي وفق التقديرات الأميركية».