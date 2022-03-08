اليوم 04:05
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
روسيا تعلن قراراً مهماً بشأن عمليتها في أوكراينا
آليات من الجيش الأوكراني
9 مارس 2022 00:07

أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في أوكرانيا اعتباراً من السابعة بتوقيت غرينتش من صباح الأربعاء.
وأوضحت الخلية المناطة هذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية، التي أوردت بيانها وكالة «تاس» للأنباء «تعلن روسيا وقفا لإطلاق النار في التاسع من مارس اعتباراً من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية».
وأكدت موسكو أن هذا الاقتراح سيرفع إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش موقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.
أقيم صباح الثلاثاء أول ممرات إجلاء المدنيين خصوصاً في مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا التي غادرها موكبان خلال النهار.
وتتواصل عمليات الإجلاء أيضاً في منطقة كييف.
وفي مدن أخرى مثل بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب، ما زال المدنيون عالقين.

 

المصدر: آ ف ب
روسيا وأوكرانيا
وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©