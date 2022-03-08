روسيا تعلن قراراً مهماً بشأن عمليتها في أوكراينا

أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في أوكرانيا اعتباراً من السابعة بتوقيت غرينتش من صباح الأربعاء.

وأوضحت الخلية المناطة هذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية، التي أوردت بيانها وكالة «تاس» للأنباء «تعلن روسيا وقفا لإطلاق النار في التاسع من مارس اعتباراً من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية».

وأكدت موسكو أن هذا الاقتراح سيرفع إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش موقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.

أقيم صباح الثلاثاء أول ممرات إجلاء المدنيين خصوصاً في مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا التي غادرها موكبان خلال النهار.

وتتواصل عمليات الإجلاء أيضاً في منطقة كييف.

وفي مدن أخرى مثل بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب، ما زال المدنيون عالقين.

المصدر: آ ف ب