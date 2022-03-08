«الناتو»: يجب عدم تصعيد الحرب خارج أوكرانيا

عواصم (وكالات)

أكد حلف شمال الأطلسي «الناتو» العمل على ضمان مسؤولية عدم تصعيد الحرب الروسية وانتشارها خارج أوكرانيا، مؤكداً وجود تقارير تفيد بأن روسيا تستهدف المدنيين، فيما طلب الجيش الأميركي من القوات المتمركزة في أوروبا إبداء تصميمها على منع اندلاع «حرب بين قوى عظمى»، جاء ذلك بينما جددت موسكو تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عما وصلت إليه الأمور، مؤكدةً في الوقت نفسه أن العودة لمبدأ «التعايش السلمي» ممكنة.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج أمس، إن‭‭ ‬‬هناك تقارير موثوقا بها تفيد بأن روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا، وحث موسكو على إنهاء الصراع، متعهداً بعدم السماح له بالانتشار أكثر من ذلك.

وقال ستولتنبرج: «نتحمل مسؤولية ضمان عدم تصعيد الصراع وانتشاره خارج أوكرانيا»، وأضاف: «سنحمي وندافع عن كل شبر من أراضي الحلفاء».

وقال، متحدثاً إلى جانب رئيس لاتفيا إيجلس ليفيتس، إن «العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا تتسبب في معاناة مروعة وإن آثارها الإنسانية مدمرة».

إلى ذلك، طلب رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي من القوات الأميركية المتمركزة في أوروبا إبداء تصميمها على منع اندلاع «حرب بين قوى عظمى».

ويجري ميلي جولة في أوروبا للتأكيد على عزم واشنطن الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في مواجهة الهجوم الروسي.

وقال ميلي للجنود الأميركيين المنتشرين في قاعدة جوية قرب كونستانتسا في جنوب رومانيا: «علينا التأكد من قدرتنا على الاستجابة السريعة، وإظهار قوتنا وتصميمنا ودعمنا لحلف الناتو لمنع أي عدوان إضافي من الروس ومنع اندلاع حرب بين القوى العظمى».

وأضاف: «منذ عام 1914، منذ بداية الحرب العالمية الأولى وحتى عام 1945، أي نهاية الحرب العالمية الثانية قتل 150 مليون شخص، لا نريد أن يتكرر ذلك إطلاقاً».

وقال: «الواضح بالنسبة إلي هو وحدة الصف وتصميم حلف شمال الأطلسي في مواجهة تهديد غير مسبوق وأكبر نزاع على أراضٍ في قارة أوروبا منذ عام 1945».

في غضون ذلك، جددت الخارجية الروسية تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عما وصلت إليه الأمور، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن العودة لمبدأ «التعايش السلمي» ممكنة.

وقال ألكسندر دارشييف، مدير إدارة أميركا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة «إنترفاكس» الروسية: «مستعدون لحوار قائم على الاحترام المتبادل إذا ما كانت الولايات المتحدة مستعدة لذلك، وربما يكون من الجيد أن نتذكر المبدأ المنسي الذي نجح خلال الحرب الباردة، إنه مبدأ التعايش السلمي، رغم اختلافنا في القيم والأهداف».

وقال دارشييف، إن «الولايات المتحدة أوصلت بأفعالها العلاقات مع روسيا لنقطة اللاعودة».

وأضاف: «كانت واشنطن بأفعالها العدائية وتجاهلها المتغطرس لمطلب روسيا الخاص بتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونيا، بما في ذلك عدم توسيع حلف شمال الأطلسي ورفض نشر قوات هجومية قرب حدودنا والعودة بالوجود العسكري للحلف لما كان عليه في 1997، هي التي أوصلت العلاقات الروسية الأميركية فعليا لنقطة اللاعودة».

واستطرد بالقول: «يبدو أن واشنطن ستحتاج إلى بعض وقت لتعتاد حقيقة أن هيمنتها أصبحت شيئاً من الماضي، وأن عليها أن تأخذ في الحسبان المصالح الوطنية لروسيا، التي لها مجال نفوذها ومسؤوليتها».

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية، أمس، أن على الولايات المتحدة أن تعتاد مسألة انتهاء هيمنتها الأحادية على العالم، مضيفةً «على موسكو وواشنطن العودة للتعايش بسلام كما كان الحال خلال الحرب الباردة».

وأكدت بحسب ما نقلت وكالة «انترفاكس» أنها منفتحة على الحوار الصادق، القائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، بما يبقي الأمل في عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي.