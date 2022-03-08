مليونا لاجئ أوكراني في أوروبا.. والأزمة تتفاقم

جنيف (وكالات)

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس، فرار أكثر من مليوني شخص من الحرب في أوكرانيا منذ شنت روسيا هجومها الشامل في 24 فبراير الماضي. وقالت مفوضية الأمم المتحدة: «فر 2.011.312 شخصاً من الدولة التي تشهد حرباً إلى البلدان المجاورة، أبرزها بولندا التي استقبلت وحدها 1.2 مليون شخص». ويزيد هذا العدد بـ276 ألفاً عن الحصيلة السابقة الاثنين.

وأظهرت البيانات أن المجر استقبلت حوالي 191.350 شخصاً، وسلوفاكيا 140.745، وروسيا نفسها شهدت عبور 99.300 شخص. واستقبلت كل من مولدافيا ورومانيا أكثر من 82 ألف لاجئ، بحسب البيانات. في حين أن أكثر من 210 آلاف شخص فروا إلى البلدان المجاورة انتقلوا إلى دول أوروبية أخرى. وأشارت المفوضية السامية إلى عبور 96 ألف شخص من المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو، دونيتسك ولوهانسك، إلى روسيا.

وقال غراندي إن الدفعات الأولى من اللاجئين شملت أشخاصاً يملكون بعض الموارد، وأضاف «من المحتمل إذا تواصلت الحرب... بأن نرى أشخاصاً لا يملكون موارد ولا شبكات علاقات وسيشكّل الأمر مسألة أكثر تعقيداً بالنسبة إلى الدول الأوروبية للمضي قدماً وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التضامن من قبل الجميع في أوروبا وغيرها».

وأشار غراندي إلى أن حروب البلقان في البوسنة وكوسوفو شهدت بالمقارنة فرار حوالي مليونين إلى ثلاثة ملايين شخص، لكن على فترة ثماني سنوات. وأكد أنه «بينما شهدت مناطق أخرى في العالم وضعا مشابها لما يحصل في أوكرانيا لجهة موجة اللجوء، إلا أن أزمة اللاجئين هذه هي الأسرع تفاقماً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».

إلى ذلك، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أمس، إلى السماح بالمغادرة الآمنة للمدنيين المحاصرين في القتال الدائر في العديد من المناطق في أوكرانيا. وقالت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، نقلاً عن تقارير تلقاها مكتبها، «إنه يجري احتجاز النشطاء المؤيدين لأوكرانيا بشكل غير قانوني في شرق بلادهم، بينما يتعرض من يُعتبرون مؤيدين لروسيا للاعتداء بالضرب في أوكرانيا». وأضافت في رسالة عبر الفيديو «أكرر دعوتي العاجلة من أجل إنهاء سلمي للأعمال العدائية».من جهتها، أعربت منظمة الصحة العالمية في أوروبا عن قلقها البالغ إزاء الوضع في أوكرانيا. وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي للمنظمة في مؤتمر صحفي بكوبنهاجن: «أكثر ما يؤسفني هو أن أرى منطقتي تخرج من عامين رهيبين من الوباء لتواجه الأثر المدمر للأعمال العدائية العسكرية على عشرات الملايين من سكانها في أوكرانيا وخارجها».

وأكد كلوج ضرورة عدم استهداف فرق الرعاية الصحية أو المستشفيات أو المنشآت الطبية الأخرى بأي نوع من الهجمات، حتى خلال الأزمات والصراعات. وقال إنه حتى الآن، تم تأكيد 16 بلاغاً عن هجمات استهدفت الخدمات الصحية في أوكرانيا، وهناك المزيد قيد المراجعة. وأضاف: «تدين منظمة الصحة العالمية بشدة هذه الهجمات على خدمات الرعاية الصحية».