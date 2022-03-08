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300 حافلة ألمانية لنقل لاجئي الحرب الأوكرانية
300 حافلة ألمانية لنقل لاجئي الحرب الأوكرانية
9 مارس 2022 01:10

برلين (د ب أ)

أعلن متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، أن الشركة زادت بشكل ملحوظ عدد الحافلات السياحية المخصصة لتوزيع لاجئي الحرب الأوكرانية الذين يصلون إلى ألمانيا. وقال المتحدث: إن الشركة خصصت ما يصل إلى 300 حافلة حتى يمكن نقل نحو 13 ألف شخص يوميا بشكل مرن. وتابع أن الدعم الإضافي للعائلات الأوكرانية اللاجئة تم تنظيمه بالتنسيق مع السلطات الألمانية والبولندية.
وذكرت الشركة أن الحافلات سيتم استخدامها في الرحلات بين وارسو وألمانيا وكذلك للنقل إلى مدن أوروبية أخرى مثل باريس، وأشارت إلى أن هناك نحو 20 حافلة موجودة يوميا في حالة استعداد عند محطة القطار الرئيسية في برلين. في وقت أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن الشرطة سجلت وصول 64 ألفا و604 لاجئين من أوكرانيا.

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