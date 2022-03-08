الإمارات تطالب بحل جذري للأزمة الإنسانية في أوكرانيا

نيويورك (الاتحاد، وكالات)

جددت الإمارات دعوتها المجتمع الدولي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للأوكرانيين بشكل عاجل، وحثت في بيان خلال جلسة لمجلس الأمن على تكثيف المساعي لإنهاء القتال وإيجاد حل مستدام للأزمة الحالية، وطالبت كافة الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وعدم جعل المدنيين والأعيان المدنية، موضع استهداف، مؤكدة ضرورة وقف الأعمال العِدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون قيود. ومشددة على الحاجة لوجود مبادرات عملية تساهم في بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة. لافتة إلى أنَّ حل الأزمة الإنسانية جذرياً يتطلب في المقام الأول ضبط النفس والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في أنحاء أوكرانيا، إلى جانب تفعيل القنوات الدبلوماسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام.

وأشار بيان الإمارات أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، إلى أن الأوضاع وصلت إلى مستويات كارثية، حيث يواجه أكثر من 40 مليون أوكراني، منهم سبعة ملايين ونصف مليون طفل، حالةً من انعدام الأمن، وأضرارا وتدميرا في البنية التحتية، ونقصا شديدا في الخدمات الأساسية، كما أن هناك ما يقارب المليون والسبعمئة ألف أوكراني ما بين نازح ولاجئ، في الوقت الذي تستمر فيه أعداد القتلى والجرحى بالارتفاع. وفي ظل هذه الحقائق المريرة، يتعين على المجتمع الدولي بذل قُصارى جهودِه للتخفيف من المعاناة الإنسانية للأوكرانيين بشكلٍ عاجل، مع تكثيف المساعي لإنهاء القتال وإيجاد حل مستدام للأزمة الحالية. وأضاف البيان، أنه من هذا المنطلق، ترى الإمارات أهمية التركيز على المسائل التالية:

- أولاً: ندعو كافة الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. ويتضمن هذا بشكل أساسي الحاجة إلى عدم جعل المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المدارس، والمستشفيات، موضع استهداف، مع الإشارة أيضاً إلى أن تدمير البنية التحتية في أوكرانيا يؤثر بشدة على الأوضاع الإنسانية مع صعوبة الحصول على الاحتياجات المُلحة مثل المياه والخدمات الصحية والإمدادات الغذائية. كذلك لابد من السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمُحتاجين دون تقييد ذلك بأي اتفاقات لوقف إطلاق النار، فضلاً عن ضمان سلامة العاملين في المنظمات الإنسانية، ونؤكد ضرورة وَقْف الأعمال العِدائية للسماح للمدنيين المنكوبين بالخروج من المدن التي تتعرض للعنف ومنها ماريوبول، وخاركيف، وسومي. ويؤسفنا بشدة انهيار الممرات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها. وندرك أن الممرات الإنسانية هي حلول مؤقتة وغير مثالية، ولا تُعَد بديلاً عن احترام القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، يمكن للممرات الإنسانية المنشأة بطريقة مناسبة أن تكون بمثابة إجراءات فورية بينما ننظر في كافة السُبُل التي يمكن أن تُساهم في حماية المدنيين.

- ثانياً: هناك حاجة ماسّة لوجود مبادرات عملية تُساهم في بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي. فمثلاً، ينبغي تحديد رفات القتلى واحترامها، وينبغي التنسيق لإعادتها متى أمكن ذلك. كما ينبغي توفير الحماية من قبل الأطراف لكافة الأفراد المَحميين بموجب القانون الإنساني الدولي، ومنهم الجنود الجرحى، أو المرضى، أو الأسرى.

- ثالثاً: نناشد المجتمع الدولي تكثيف الجهود لتوفير الدعم الإنساني لأوكرانيا بشكلٍ عاجل، بما في ذلك عبرَ المُساهَمة في تلبية النداء الإنساني العاجل للأمم المتحدة والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في أوكرانيا وغيرها من المبادرات. ونشيد بدور الأمانة العامة للأمم المتحدة في دعم وتنسيق الاستجابة الإنسانية، والتي يجب أن تركز بشكل خاص على النساء والأطفال. كذلك نُثْني على الجهود التي تبذُلُها دول الجوار في استقبال الأوكرانيين. ومن جانبها، ستقدم الإمارات خمسة ملايين دولار للتخفيف من معاناة الأوكرانيين، فضلاً عن إرسالها لأوكرانيا 30 طناً من الإمدادات الطبية والإغاثية.

وأكد البيان أنَّ حل الأزمة الإنسانية جذرياً وتجنب وقوع المزيد من الأضرار والضحايا، يتطلب في المقام الأول ضبط النفس والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاء أوكرانيا، إلى جانب تفعيل القنوات الدبلوماسية لإنهاء النزاع بشكلٍ مستدام. ورحب بمواصلة انخراط المجتمع الدولي على مستوياتٍ رفيعة مع كل من الطرفين، والتي من شأنِها أن تُساهم في المُضي قُدُماً نحوَ التوصل إلى حلٍ دبلوماسي، بما يخدِم صَون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويحفظ كرامة واحتياجات ملايين المدنيين.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أكد أنّ المنظمة الدولية تحتاج إلى ممرات آمنة لتقديم مساعدات إنسانية في مناطق القتال في أوكرانيا، وقال خلال الجلسة التي دامت نحو ساعتين ونصف الساعة «إنّ المدنيين في أماكن مثل ماريوبول وخاركيف وميليتوبول وأماكن أخرى في حاجة ماسّة إلى مساعدة، وخصوصاً إلى مستلزمات طبية حيوية». وأضاف «أن هناك صيغاً مختلفة ممكنة، لكن ذلك يجب أن يتمّ ضمن احترام الأطراف لالتزاماتها بموجب قوانين الحرب». وأشار إلى أنّ هناك أيضاً حاجة ملحّة لنظام اتصال مستمر مع أطراف النزاع وضمانات للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أنّ نظام الإخطار الإنساني سيسمح بإيصال المساعدات على النطاق المطلوب».

وتحدّث السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا عن وجود عشرات الآلاف من الجثث المتحلّلة في الحقول الأوكرانية، وقال «أنا أتحدث عن جثث جنود روس»، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء الجنود الذين قتلوا في أوكرانيا أو وقعوا أسرى حرب. بينما اتهم المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، السلطات الأوكرانية بعدم السماح للمدنيين بالفرار. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد «نحن بحاجة إلى التزام روسي صارم وواضح وعلني لا لبس فيه بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور ودون عوائق في أوكرانيا وتسهيله».