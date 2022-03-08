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«ماكدونالدز» تعلق جميع أعمالها في روسيا
عائلات تتناول الطعام في مطعم
8 مارس 2022 23:08

أعلنت سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية للوجبات السريعة، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إغلاق 850 مطعمًا لها في روسيا بشكل مؤقت وتعليق جميع أعمالها في البلاد.
بذلك، تحذو سلسلة المطاعم الشهيرة حذو الكثير من الشركات متعددة الجنسيات التي سبقتها إلى هذه الخطوة. 
وستستمرّ المجموعة بدفع رواتب موظّفيها، البالغ عددهم نحو 62 ألفًا في روسيا، حسبما أكّد المدير العام للشركة كريس كيمبينسكي.
كانت «ماكدونالدز» حتى الآن من بين الشركات الأميركية الكبيرة التي اختارت عدم مغادرة أوكرانيا بعد أسبوعين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 
وقال كيمبينسكي «الوضع صعب للغاية لماركة عالمية مثلنا ويجب أخذ الكثير من الاعتبارات في الحسبان»، مشيرا إلى الموظفين فضلا عن المزودين والزبائن.
وتشكل روسيا، حيث تدير ماكدونالدز مباشرة 80 % من المطاعم التي تحمل اسمها، 9 % من إيرادات المجموعة الأميركية و3 % من أرباحها التشغيلية.
وأضاف المدير العام للشركة «ستواصل ماكدونالدز تقييم الوضع لمعرفة إن كان ثمة حاجة إلى تدابير إضافية».
وقال: «من المستحيل راهنا التكهن» بموعد إعادة فتح المطاعم. فإلى جانب الوضع الإنساني، ينبغي على المجموعة أيضا أن تتعامل مع الاضطرابات في سلاسل التوريد ومشاكل تشغيلية أخرى.

المصدر: وكالات
ماكدونالدز
روسيا
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