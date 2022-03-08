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رئيس أوكرانيا يعلن حصيلة لخسائر روسيا البشرية
فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا يلقي خطابا أمام مجلس العموم البريطاني
8 مارس 2022 22:14

أعلن الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لخسائر الجيش الروسي البشرية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، في خطاب ألقاه عبر الفيديو أمام مجلس العموم البريطاني: إن خسائر الجيش الروسي تجاوزت الـ 10 آلاف عسكري. 
وأضاف، وسط ترحيب حار من قبل النواب البريطانيين: «سنقاتل حتى النهاية».
وأكد "لن نستسلم ولن نخسر. سنحارب حتى النهاية، في البحر وفي الجو، سنستمر في الحرب من أجل أرضنا مهما كان الثمن. سنحارب في الغابات وفي الحقول وفي الشواطئ وفي الشوارع".
وأوضح: «استطعنا التصدي لكل الأعمال». 

المصدر: رويترز
روسيا وأوكرانيا
خسائر
فولوديمير زيلينسكي
الجيش الروسي
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