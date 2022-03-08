روسيا توجه اتهاماً لأوكرانيا بشأن إجلاء المدنيين

اتهمت روسيا، اليوم الثلاثاء، أوكرانيا بعرقلة إجلاء المدنيين عبر ممرات إنسانية آمنة. وقالت موسكو إن السلطات الأوكرانية لم تبد موافقتها إلا على ممر واحد لإجلاء المدنيين من المناطق المتأثرة بالقتال، حسبما أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إجلاء 723 شخصاً، بينهم 576 هندياً، عبر ممر "سومي-بولتافا" في أول قافلة. ويحاول المدنيون الخروج من أماكن تشكل خطراً على حياتهم منذ بدء العملية العسكرية للقوات الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. ويقول مسؤولون إن الغذاء والماء وإمدادات أخرى تتراجع في بعض المدن. وقال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني الروسي للسيطرة الدفاعية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو اقترحت فتح ممرات إجلاء من كييف وتشيرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول بواقع "ممر من كل مدينة عبر الأراضي التي تسيطر عليها السلطات في كييف إلى بولندا ومولدوفا ورومانيا". وبدأ المدنيون الأوكرانيون مغادرة مدينة "سومي" بشمال شرق البلاد وبلدة "إربين" القريبة من كييف متوجهين صوب مدينة "بولتافا". ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، عن وزارة الدفاع الروسية قولها في وقت سابق، إن القوات الروسية في أوكرانيا طبقت "نظام هدوء" على طول ممرات الإجلاء اعتباراً من الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.