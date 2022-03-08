أميركا تعلن حصيلة لقتلى الجنود الروس في أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حصيلة لقتلى الجنود الروسي في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية. وقال مدير المخابرات المركزية الأميركية إن "ما بين 2000 و4000 جندي روسي" قتلوا منذ انطلاق العملية يوم 24 فبراير الماضي. في حديثه أمام لجنة بالكونجرس الأميركي، قال الجنرال سكوت بيرييه، مدير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، إن هذا التقدير التقريبي يجب التعامل معه بحذر. كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، قبل أيام، أن 498 جنديا روسيا قتلوا حتى الآن. وهذه هي أول أرقام رسمية من روسيا منذ بداية الحرب. وتقول أوكرانيا إن آلاف الجنود الروس قتلوا حتى الآن خلال العملية العسكرية.