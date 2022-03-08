اليوم 04:03
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
خادم الحرمين الشريفين يستقبل السيسي
العاهل السعودي ومحمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي
8 مارس 2022 19:45

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الثلاثاء، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ورحب خادم الحرمين الشريفين بفخامته والوفد المرافق له، فيما عبر الرئيس المصري عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
وقد أجريت لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين.
عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس المصري.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصر
عبدالفتاح السيسي
الملك سلمان
السعودية
خادم الحرمين الشريفين
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©