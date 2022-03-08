خادم الحرمين الشريفين يستقبل السيسي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الثلاثاء، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). ورحب خادم الحرمين الشريفين بفخامته والوفد المرافق له، فيما عبر الرئيس المصري عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين. وقد أجريت لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين. عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس المصري.