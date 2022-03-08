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رئيس أوكرانيا يبحث مع بينيت الوساطة الإسرائيلية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدلي بتصريح صحفي
8 مارس 2022 19:13

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، عن جهود بينيت للعمل كوسيط بين كييف وموسكولوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كانت كييف رحبت بدورإسرائيل كوسيط في النزاع.
وقال زيلينسكي في تغريدة "أشكر جهود الوساطة الإسرائيلية. ناقشنا سبل إنهاء الحرب والعنف".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي زار مؤخرا كلا من موسكو وكييف والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأزكرلني زيلينسكي.
وقالت الحكومة الإسرائيلية، في الأيام الماضية، إن بينيت يقوم بجهوده بالتنسيق مع دول غربية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا.

 

 

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
إسرائيل
وقف إطلاق النار
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