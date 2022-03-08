أوكرانيا تشهد أخطر أزمة لجوء في أوروبا منذ الحرب العالمية
لاجئون أوكرانيون على الحدود مع رومانيا
8 مارس 2022 18:50
يحاول آلاف الأوكرانيين، اليوم الثلاثاء، مغادرة مدنهم فيما تخطى عدد اللاجئين، الذين فروا من البلد منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، المليونين. وبدأت عملية إخلاء في مدينة "سومي" قرب الحدود الروسية صباح اليوم الثلاثاء غداة تعرضها للقصف، في إطار محاولة جديدة لإقامة ممرات إنسانية لإجلاء السكان المحاصرين. وغادرت عشرات الحافلات صباحا المدينة، البالغ عدد سكانها حوالى 250 ألف نسمة، في اتجاه بلدة لوخفيتسيا، على بعد 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، وفق الرئيس بالوكالة لإدارة بولتافا المحلية دميتري لونين. كانت روسيا أعلنت، مساء أمس الاثنين، فتح ممرات إنسانية صباح اليوم الثلاثاء من أجل السماح لآلاف المدنيين بمغادرة خمس مدن رئيسية هي العاصمة كييف وسومي وماريوبول وخاركيف، ثاني أكبر مدن البلد، وتشيرنيغيف. وتم الاتفاق على فتح ممرات آمنة خلال جولة ثالثة من المفاوضات الأوكرانية الروسية جرت أمس الاثنين. واعتبرت أزمة اللجوء الحالية في أوكرانيا أكبر أزمة إنسانية في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن على أوروبا أن تتوقع استقبال خمسة ملايين مهجّر.