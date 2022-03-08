الأمم المتحدة تعلن عن حصيلة القتلى المدنيين في أوكرانيا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إنه التحقق من سقوط 1335 ضحية في صفوف المدنيين في أوكرانيا هم 474 قتيلا و861 مصابا منذ بدءالهجوم الروسي في 24 فبراير.

لكن المكتب ذكر في بيان أن الحصيلة ليست كاملة وذلك في انتظار تأكيد تقارير. وأضاف المكتب "يتعلق هذا، على سبيل المثال، ببلدات فولنوفاكا وماريوبول وإيزيوم حيث توجد مزاعم عن سقوط مئات الضحايا المدنيين".

وكان العدد السابق للقتلى المدنيين الذي صدر أمس الاثنين 406.

وقالت يفينييا فيليبينكو سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، "لم يمر يوم من دون أنباء عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين نتيجة القصف العشوائي وقصف المناطق السكنية في المدن الأوكرانية الكبرى".