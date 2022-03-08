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الحرب في أوكرانيا تجبر هذه الشركات على ترك روسيا
من محيط كييف
8 مارس 2022 18:16

تعد شركة صناعة الكمبيوتر والتكنولوجيا الامريكية "آي بي إم"، وشركة الطاقة البريطانية العملاقة "شل"، من بين أحدث الشركات الغربية التي أوقفت أنشطتها في روسيا اليوم الثلاثاء، بينما يتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "آي بي إم"، آرفيند كريشنا، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن الشركة علقت جميع أنشطتها في روسيا.
من ناحية أخرى، قالت شركة "شل" إنها ستوقف جميع عمليات الشراء الفورية الخاصة بها للنفط الخام الروسي، كما ستغلق جميع محطات الوقود والخدمات وجميع العمليات المتعلقة بوقود الطائرات وزيوت التشحيم في البلاد بأثر فوري.
وفي الوقت نفسه، قررت شركات يابانية من بينها تويوتا ونيسان وسوبارو وميتسوبيشي موتورز، سحب أطقم العاملين لديها من روسيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية اليوم الثلاثاء.
وأمرت شركة "تويوتا" الرائدة في صناعة السيارات نحو 30 موظفاً وعائلاتهم بالعودة إلى اليابان. كما أوقفت بالفعل الإنتاج في مصنعها في سان بطرسبرج، مشيرة إلى مشكلات في سلسلة التوريد.
وخفضت شركات يابانية أخرى نشطة في روسيا بما في ذلك "جابان توباكو" و"دايو بيب" و"نيبون إكسبريس هولدنجز" عدد موظفيها في روسيا.
وكان هناك ما يقرب من 350 شركة يابانية نشطة في روسيا في فبراير. 

وكان ما يقرب من نصفها من شركات صناعة السيارات مثل تويوتا وغيرها من الشركات المصنعة.

 

المصدر: وكالات
روسيا
اليابان
بريطانيا
أوكرانيا
أميركا
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