اليوم 04:03
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
وقف إطلاق النار صامد في مدينة سومي الأوكرانية
توزيع مساعدات على نازحين في أوكرانيا
8 مارس 2022 18:11

قال دميترو زيفيتسكي الحاكم الإقليمي لمدينة "سومي" الأوكرانية، إن وقف إطلاق النار لا يزال متماسكاً إلى حد بعيد، اليوم الثلاثاء.
وسمح هذا الوضع بإجلاء مدنيين، بينهم نحو ألف طالب أجنبي، عبر ممر إنساني.
وأضاف زيفيتسكي، في تصريحات بثها التلفزيون، إن قوافل مكونة من 20 إلى 30 سيارة خاصة تغادر المدينة.
وبدأ السكان في مغادرة المدينة بشمال شرق البلاد وبلدة "إربين" القريبة من العاصمة كييف.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية على تويتر "بدأنا بالفعل إجلاء المدنيين من سومي إلى بولتافا (في وسط أوكرانيا)، ومنهم طلاب أجانب".
وأضافت "ندعو إلى الوفاء بالتزامها بوقف إطلاق النار والإحجام عن الأنشطة التي تعرض حياة الناس للخطر والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية".
وقال زيفيتسكي حاكم منطقة سومي، في بيان مصور، إن طابوراً ثانياً من المدنيين سيغادر سومي.

المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
وقف إطلاق النار
مدينة سومي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©