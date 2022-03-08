وقف إطلاق النار صامد في مدينة سومي الأوكرانية

قال دميترو زيفيتسكي الحاكم الإقليمي لمدينة "سومي" الأوكرانية، إن وقف إطلاق النار لا يزال متماسكاً إلى حد بعيد، اليوم الثلاثاء.

وسمح هذا الوضع بإجلاء مدنيين، بينهم نحو ألف طالب أجنبي، عبر ممر إنساني.

وأضاف زيفيتسكي، في تصريحات بثها التلفزيون، إن قوافل مكونة من 20 إلى 30 سيارة خاصة تغادر المدينة.

وبدأ السكان في مغادرة المدينة بشمال شرق البلاد وبلدة "إربين" القريبة من العاصمة كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية على تويتر "بدأنا بالفعل إجلاء المدنيين من سومي إلى بولتافا (في وسط أوكرانيا)، ومنهم طلاب أجانب".

وأضافت "ندعو إلى الوفاء بالتزامها بوقف إطلاق النار والإحجام عن الأنشطة التي تعرض حياة الناس للخطر والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية".

وقال زيفيتسكي حاكم منطقة سومي، في بيان مصور، إن طابوراً ثانياً من المدنيين سيغادر سومي.





المصدر: آ ف ب