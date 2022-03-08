أوكرانيا: ممر الخروج الآمن من سومي إلى بولتافا يعمل بنجاح

يبدو أن ممر الخروج الآمن الذي تم الاتفاق عليه مع الجيش الروسي، من مدينة سومي الواقعة في شرق أوكرانيا إلى مدينة بولتافا الأكثر قرباً من وسط البلاد، يعمل بنجاح.ونشرت وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو على موقع «تويتر» يظهر فيه مدنيون يحملون أمتعة ويجلسون في حافلات صغيرة مليئة بزجاجات المياه. ثم انضمت سيارات إلى قافلة.

وتقع سومي على بعد نحو 30 كيلومتراً فقط من الحدود الروسية. وتتعرض المدينة منذ أيام لهجوم من جانب القوات الروسية. أما مدينة بولتافا الواقعة في وسط أوكرانيا، فهي توجد على بعد نحو 170 كيلومتراً جنوباً، ولم تحدث بها اشتباكات مباشرة حتى الآن.