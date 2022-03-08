بايدن يفرض حظراً على «الطاقة الروسية»

عواصم (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة الضغوط على موسكو رداً على هجومها ضد أوكرانيا. في وقت حدد وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ موعد وقف المملكة المتحدة واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية عام 2022.

وجاء الحظر الأميركي في ظل تزايد الضغط من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس، رغم تداعيات القرار المحتملة على أسعار النفط المحلية المرتفعة. وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول.

وأيدت رئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي حظر استيراد النفط ورفع الضريبة الجمركية على سلع روسية أخرى لعزل روسيا أكثر عن الاقتصاد العالمي، غير أنها أيدت أيضاً خطوات لخفض أسعار النفط ومنها الإفراج عن كميات أكبر من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.

وحتى من دون فرض حظر، ارتفعت أسعار النفط 30 بالمئة على وقع الهجوم الروسي، فيما اقتربت عقود برنت الآجلة من 130 دولاراً. وحذر السناتور كريس كونز عن ولاية ديلاوير من أن أوروبا ستشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار نظراً لعدم إمكانية رفع الإنتاج بشكل مفاجئ، وقال «هذا ثمن الوقوف مع الحرية وإلى جانب الشعب الأوكراني. سيكلفنا ذلك ثمناً».

من جهتها، ذكرت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مسؤولين في الحكومة البريطانية أنه سيكون هناك مهلة عدة شهور قبل فرض الحظر للسماح للسوق العالمية بالتأقلم على الوضع ولمنع الناس من التهافت على شراء الوقود. وأضافت أنه لن يتم حظر الغاز الروسي في الوقت ذاته، ولكن ما زال هذا القرار قيد المناقشة داخل الحكومة.

إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن أوروبا لديها حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي، مضيفاً أنه يريد تسريع العمل بموجبها لتكون قادرة على مواجهة تحدي شتاء 2022-2023. مؤكداً أن أسعار الغاز سيتم تجميدها حتى نهاية العام للمستهلكين في فرنسا. وقال «الاعتماد على الغاز الروسي ليس نفسه في كل الدول الأوروبية. ففرنسا تعتمد بنسبة 20 في المئة من إمداداتها على الغاز الروسي فيما يبلغ المتوسط الأوروبي 40 في المئة.. وبعض الدول تعتمد كلياً عليه.. مثل فنلندا التي تحصل على إمداداتها من الغاز بنسبة 100 في المئة من روسيا».

وأشار لومير إلى الحاجة لحل أوروبي جماعي. وقدّر أنه من الضروري تسريع تخزين الغاز اعتباراً من الصيف الحالي لتعبئة وتخزين 90 في المئة من الحاجات اللازمة لمواجهة شتاء 2022. وأضاف التحدي ليس الآن. التحدي هو شتاء 2022-2023 . وتابع الاحتمال الثاني: مشتريات جماعية بهدف الحصول على أسعار مخفّضة. والثالث محاولة تنويع الإمدادات من منتجين آخرين.

وعن الاحتمال الرابع ذكر الوزير الفرنسي تحسين أداء محطات الغاز الطبيعي المسال، موضحاً: هناك سبع في إسبانيا وأربع في فرنسا لكن للأسف لا يوجد أي منها في ألمانيا. وذكر في مواجهة صدمة الغاز، الاحتمال الأخير وهو الكتلة الحيوية والغاز الحيوي وهما حلّان بديلان يتم إنتاجهما في فرنسا من شأنهما أن يساعدا على الاستقلال عن الغاز الروسي.

من ناحيته، حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، من انهيار اقتصادي حاد في حال فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا. وقال: سنتحدث بعد ذلك (عقب تطبيق مثل هذا الحظر) عن أزمة اقتصادية خطيرة في ألمانيا وبالتالي في أوروبا. وذكر أن إعلان الولايات المتحدة عن وقف واردات النفط الروسي وحده أدى إلى ارتفاع سعر النفط بنسبة 50%.

وذكر هابيك أن كل من يطالب بالاستغناء عن النفط والغاز الروسي يجب أن يكون واضحا لهم الآتي: لن نتحدث حينها عن قفزات في الأسعار، ولكن عن ارتفاع دائم لأسعار الوقود الأحفوري، مضيفاً أنه ينبغي أن نكون واضحين بشأن الثمن الذي سندفعه جراء اتخاذ مثل هذه الخطوة. وأضاف إن الأمر حينها لن يتعلق بإطفاء الأنوار في وقت مبكر من الليل.. الأمر حينها سيدور حول انهيارات في الشركات وبطالة، مضيفاً أن هناك من يمكنه القول إن السلام يستحق كل هذا العناء، وقال: «ولكن بعد ذلك عليك المثابرة. نحن لا نتحدث عن ثلاثة أيام ولا نتحدث عن ثلاثة أسابيع، لكن عن ثلاث سنوات».

واستبعد هابيك فرض حظر في أوروبا وألمانيا على واردات النفط من روسيا، موضحاً أن هذا أيضاً لم يكن متوقعاً أو مطلوباً من الولايات المتحدة، لأنه بذلك يرتفع خطر ترنح الاقتصاد الأوروبي ومعاناته من ركود حاد، وبذلك لن نتمكن بعد الآن من مواصلة العقوبات الأخرى. وأشار إلى أن الولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط، وتشكل حصة وارداتها من النفط الروسي 7.5 % فقط، بينما تبلغ حصة واردات ألمانيا 35 %. وقال: هذا يعني أن الوضع غير قابل للمقارنة. الأميركيون يعرفون ذلك أيضاً. فيما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الاستقلال عن الغاز الروسي ممكن في غضون سنوات.