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البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع إرهاب الحوثي
أرشيفية
8 مارس 2022 17:09

أحمد شعبان (القاهرة)

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إدانة الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

واستنكر البرلمان العربي في بيان له صباح اليوم الثلاثاء، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات من دون طيار «مفخخة» باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، في عمل عدائي متعمد وممنهج يستهدف ترويع المدنيين الآمنين.

وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل، ووقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، مشيداً بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن أمس الاثنين اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إنه بدأ بتنفيذ عملیة عسكریة نوعیة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح التحالف العربي أن العملية تستهدف أهدافاً عسكرية مشروعة للميليشيات الحوثية بالعاصمة صنعاء، مؤكداً أن هذه العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيرة الحوثية، ومحاولات الميليشيات الانقلابية استهداف المدنيين في إطار القانون الدولي والإنساني.

اليمن
البرلمان العربي
الحوثي
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