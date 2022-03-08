كشف وفيات «كورونا» الحقيقية عالمياً

لقي أكثر من ستة ملايين شخص حتفهم بكوفيد في العالم منذ تفشي الوباء،.
وقال إحصاء لوكالة «فرانس برس»، إن «وفيات كورونا حول العالم بلغت 6,001,585 حتى الساعة 09,00 ت غ».
وتأتي هذه الحصيلة في وقت تستمر أعداد الإصابات والوفيات بالانخفاض في غالبية مناطق العالم، باستثناء آسيا حيث تواجه هونغ كونغ أسوأ تفش على الإطلاق، وأوقيانيا حيث سجلت نيوزيلندا ارتفاعا في أعداد الإصابات.
وانخفض معدل الوفيات اليومية على مستوى العالم في الأيام السبعة الماضية إلى 7170 وفاة، بتراجع بنسبة 18 بالمئة خلال أسبوع، مواصلا نهجا بدأه منذ ذروة موجة إصابات بالمتحورة أوميكرون في منتصف فبراير رغم تخفيف العديد من الدول تدابير الحد من الفيروس.