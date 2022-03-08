قتلى وجرحى في انفجار جنوب غرب باكستان

قال مسؤولون إن قنبلة استهدفت سيارة تابعة لدورية شرطية في جنوب غرب باكستان، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 24 آخرين.

وقال المسؤول بالشرطة أختر راسول في تصريح: إن الانفجار وقع في بلدة سيبي بإقليم بلوشستان، بعد دقائق من مرور قافلة تقل الرئيس عارف علوي في المنطقة.

وكان علوي في البلدة للمشاركة في فعالية ثقافية.

وقال الطبيب ساروار هاشمي إنه تم نقل ما لا يقل عن خمس جثث، و28 مصاباً للمستشفى الرئيس في البلدة.

ويأتي التفجير بعد أيام من قيام إرهابيين تابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي بقتل ما لا يقل عن 63 شخصا في مسجد بمدينة بيشاور بشمال غرب البلاد.