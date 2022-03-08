اليوم 04:01
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
السيسي يصل الرياض.. ومحمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه
محمد بن سلمان خلال استقباله السيسي
8 مارس 2022 16:47

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى  السعودية يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن «وصل الرياض، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كان في استقبال السيسي بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب بالسيسي في بلده الثاني المملكة العربية السعودية».

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قال في وقت سابق اليوم إن السيسي سيبحث مع العاهل السعودي وولي العهد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف أن المحادثات ستتضم "التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن سلمان
مصر
عبدالفتاح السيسي
السعودية
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©