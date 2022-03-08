السيسي يصل الرياض.. ومحمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه
محمد بن سلمان خلال استقباله السيسي
8 مارس 2022 16:47
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى السعودية يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن «وصل الرياض، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كان في استقبال السيسي بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب بالسيسي في بلده الثاني المملكة العربية السعودية».
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قال في وقت سابق اليوم إن السيسي سيبحث مع العاهل السعودي وولي العهد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
وأضاف أن المحادثات ستتضم "التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".