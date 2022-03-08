شولتس وماكرون يناقشان حرب أوكرانيا مع الرئيس الصيني

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن حرب أوكرانيا.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن المحادثات جرت اليوم الثلاثاء عبر الفيديو. ولا يوجد تأكيد من برلين أو باريس حتى الآن.

وسعى شولتس وماكرون إلى إجراء محادثات مع الرئيس الصيني لتعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي أوضح أمس الاثنين أن بلاده تدعم «شريكتها الاستراتيجية» روسيا.

وترفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. وامتنعت الصين عن التصويت على قرار إدانة صدر مؤخراً من الأمم المتحدة.

ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، بصورة محددة اليوم الثلاثاء على تكهنات حول إمكانية قيام الصين بدور وساطة.

وعلى غرار وانج يي، قال المتحدث فقط إن بلاده تدعم جميع الجهود الدبلوماسية، مضيفا أن الصين تريد القيام «بدور بناء» في تعزيز محادثات السلام، مشيراً إلى أنها مستعدة - إذا لزم الأمر - «للوساطة مع المجتمع الدولي».