اليوم 04:01
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
شولتس وماكرون يناقشان حرب أوكرانيا مع الرئيس الصيني
شولتس وماكرون يناقشان حرب أوكرانيا مع الرئيس الصيني
8 مارس 2022 15:59

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن حرب أوكرانيا.
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن المحادثات جرت اليوم الثلاثاء عبر الفيديو. ولا يوجد تأكيد من برلين أو باريس حتى الآن.
وسعى شولتس وماكرون إلى إجراء محادثات مع الرئيس الصيني لتعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي أوضح أمس الاثنين أن بلاده تدعم «شريكتها الاستراتيجية» روسيا.
وترفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. وامتنعت الصين عن التصويت على قرار إدانة صدر مؤخراً من الأمم المتحدة.
ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، بصورة محددة اليوم الثلاثاء على تكهنات حول إمكانية قيام الصين بدور وساطة.
وعلى غرار وانج يي، قال المتحدث فقط إن بلاده تدعم جميع الجهود الدبلوماسية، مضيفا أن الصين تريد القيام «بدور بناء» في تعزيز محادثات السلام، مشيراً إلى أنها مستعدة - إذا لزم الأمر - «للوساطة مع المجتمع الدولي».

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
إيمانويل ماكرون
الصين
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©