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تصريحات مفاجئة لرئيس أوكرانيا بشأن «الناتو»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
8 مارس 2022 15:57

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات مفاجئة، اليوم الثلاثاء، أن كييف لم تعد مهتمة بالانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يخشى المواجهة مع روسيا، معرباً عن خيبة أمله من الحلف.

وأشار إلى الإحجام عن الانضمام للحلف، وقال إن أوكرانيا ليست دولة ذليلة تتوسل من أجل أي شيئ.

واعتبر زيلينسكي، أن الغرب لم يف بـ"وعوده" إلى أوكرانيا، معترفاً أن روسيا لديها السيادة الجوية فوق أوكرانيا.

وطالب مجددا في حوار مع شبكة «ايه بي سي» الأميركية بفرض حظر للطيران فوق  بلاده، قائلاً إنها مسألة تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية على المنشآت  المدنية.

 

المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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